E' stata una stagione molto positiva sin qui quella di Mattèo Guendouzi, che nel giro di poco tempo si è imposto qui a Roma prendendosi la titolarità nel centrocampo biancoceleste. Il suo rendimento nella Lazio nell'ultimo periodo ha attirato su di sé le attenzioni dal ct della Francia, Deschamps, che lo ha preso in considerazione a Marzo convocandolo. Manca sempre meno all'esordio di Euro 2024, tanto che oggi sono uscite le convocazioni della Francia. Tra i giocatori in lista però, Guendouzi è assente, e di conseguenza non farà parte dell'Europeo. Ecco le scelte di Deschamps

Depositphotos

Lista dei convocati della Francia per Euro 2024

Portieri

Areola, Maignan, Samba

Difensori

Clauss, Koundé, T.Hernandez, F.Mendy, Pavard, Saliba, Konaté, Upamecano

Centrocampisti

Tchouameni, Kanté, Y.Fofana, Zaïre-Emery, Rabiot, Camavinga, Griezmann

Attaccanti

O.Dembele, Kolo Muani, M.Thuram, Mbappé, Giroud, Barcola, Coman