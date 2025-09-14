Allarme Lazio, un titolare lascia il campo contro il Sassuolo: i dettagli
Problemi per un titolarissimo, che guaio in vista del derby: ecco di chi si tratta
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Sassuolo-Lazio, out un titolare
A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco di Sassuolo-Lazio un giocatore biancoceleste ha dovuto lasciare prematuramente il campo. Si tratta di Nicolò Rovella, centrocampista schierato oggi come titolare nonostante i problemi accusati nel corso del ritiro con la Nazionale italiana.
Il problema fisico di Rovella
Il regista di Sarri era in forte dubbio per la sfida contro i nerovedi, a causa di un fastidio al muscolo psoas. Nonostante ciò, il tecnico ha voluto schierarlo comunque in campo, scelta che è costata cara. Rovella infatti, ha accusato nuovamente dolore e ha lasciato il post a Cataldi. Una brutta notizia per la Lazio, soprattutto perché domenica prossima c'è il derby.