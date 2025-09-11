Clamoroso, saltato l'accordo della Lazio con lo sponsor della tech company

Da parecchi giorni che tiene banco in casa Lazio la questione legata al main sponsor da apporre sulle casacche dei biancocelesti. La svolta sembrava vicina ed il marchio interessato lavora nel campo della Tech Company. C'erano, tra l'altro, già le cifre che la Lazio avrebbe incassato, ovvero 5 milioni l'anno. Da pochi minuti sembra esserci però un colpo di scena che non fa certo sorridere i biancocelesti: la trattativa in questione sembra esser saltata. A raccontarlo è Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale.

Adesso cosa accade per il main sponsor

Sicuramente una brutta notizia che farà storcere il naso a tanti, se non tutti, tifosi laziali. Sembra un grottesco e squallido dejavù che si ripresenta sistematicamente: trattative vicine alla chiusura che poi di colpo saltano. La questione main sponsor è fondamentale per le casse della società capitolina ed è un dettaglio economico che potrebbe fare la differenza, sopratutto in vista dello sblocco del calciomercato invernale, a gennaio 2026.

Una notizia negativa però ed un'altra positiva, ovvero che la società biancoceleste, capitanata ovviamente da Claudio Lotito, è nuovamente seduta al tavolo per concretizzare una trattativa con un altro possibile sponsor. Tutto resta top secret ma la Lazio ha fretta di chiudere l'accordo per il marchio da apporre sulle proprie maglie.

L'ultimo sponsor

In casa Lazio manca da tempo il main sponsor sulle maglie, dettaglio risaputo come è risaputo l'importanza in termini economici e di immagine avere un marchio che domina sulle casacche. L'ultimo sponsor vero e proprio fu Binance. Un accordo di due anni più uno opzionale e ben 10 milioni l'anno ad entrare nelle casse dei biancocelesti.