Dopo la strabiliante vittoria contro l'Estonia, la Nazionale Italiana si prepara a scendere nuovamente in campo ma stavolta l'avversario è Israele, partita in programma questa sera alle ore 20:45 al Nagyerdei Stadium di Debrecen e visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. L'Italia dovrà fare il possibile per tentare di portarsi a casa la vittoria, soprattutto dato che al momento in cima alla classifica del Gruppo I si trova la Norvegia con 12 punti e 4 partite giocate, al di sotto Israele con 9 punti e lo stesso numero di match, mentre gli Azzurri sono terzi con 6 punti e 3 partite, a seguire si trovano Estonia e Moldavia, rispettivamente con 3 e 0 punti.

Israele-Italia: la probabile formazione

Israele (5-4-1): Daniel Peretz, Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo, Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon, Baribo. All.: Ben Shimon.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marco, Politano, Barella, Tonali, Raspadori, Kean, Locatelli. All.: Gennaro Gattuso.

