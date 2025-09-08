Zaccagni non convocato per Israele-Italia: il motivo

Il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, guarderà i suoi compagni dalla tribuna sfidare Israele

Una manciata di ore separano Gattuso dalla sua seconda partita da CT della Nazionale, come contro l'Estonia non sonio ammessi passi falsi con l'Italia che se vuole rincorrere la Norvegia ha un solo risultato a disposizione per continuare la sua rincorsa ai Mondiali 2026. La differenza reti sarà fondamentale al termine delle Qualificazioni, ma questa sera Gattuso dovrà fare a meno di una freccia al proprio arco.

Zaccagni non convocato

Il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, guarderà i suoi compagni dalla tribuna sfidare Israele, infatti il Numero 20 della Nazionale non sarà arruolabile questa sera a causa delle sue condizioni fisiche non al meglio dopo la botta subita alla caviglia durante il secondo tempo di Italia-Estonia. Le sue condizioni non preoccupano, ma il CT Gattuso ha preferito non rischiare.

I convocati del CT Gattuso per Israele-Italia

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario

Difensori: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini

Centrocampisti: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella

Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Maldini

 

