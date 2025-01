La S.S.Lazio celebra i 125 anni con un video emozionante

E' il 9 gennaio e 125 anni fa la nasceva la prima squadra della capitale. La S.S.Lazio celebra il suo compleanno con un video in cui raccoglie tutti i momenti emozionanti, passionali, storici che contraddistinguono la lunga storia d'amore che unisce tifosi e squadra.

La strada percorsa è lunga per quella che è inoltre la più antica polisportiva di Europa. In ambito sportivo la città di Roma è impreziosita dalla presenza di una società di calcio gloriosa che vanta le sue radici e la sua nascita in Piazza della Libertà.

Il video social della società

Gli eventi per festeggiare i 125 anni di Lazio

Da ieri sera la gente laziale si è riunita per festeggiare il 125simo compleanno della sua amata Lazio. Il luogo del raduno non poteva che essere uno solo, Piazza della Libertà, il posto che ha visto nascere la società biancoceleste nel 1900.

Le iniziative che arriveranno per l'anniversario della prima squadra della capitale sono tante. La più importante riguarderà sicuramente la partita che ci sarà domani sera alle ore 20.45 tra Lazio e Como. La società capitolina presenterà una nuova maglia dallo stile retro con il solito affascinante richiamo alla storia. Inoltre, Marco Canigiani, intervenuto a Radio Laziale nelle ultime ore, ha svelato che all'interno dello Stadio Olimpico ci sarà qualcosa che mai si è visto prima. Pochi i dettagli dal direttore del marketing che però ha parlato di uno show di luci che creerà un'atmosfera unica e indimenticabile.