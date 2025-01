Il messaggio di Immobile alla Lazio: “Auguri a questa gloriosa società. Spero di…”

E’ il 9 gennaio, data storica per la Lazio che proprio oggi compie 125 anni di storia. I tifosi si sono ritrovati a Piazza della Libertà per festeggiare al meglio questo compleanno. Intanto, sul profilo Instagram di Radiosei, sono arrivati anche gli auguri di Ciro Immobile, il bomber più prolifico della storia del club ed ex capitano. Questo il suo messaggio ai tifosi biancocelesti

Immobile - Fraioli

Gli auguri di Immobile per i 125 anni della Lazio

Cari amici laziali, sono anche io qui a festeggiare la nostra Lazio, 125 anni di storia. Non potevo esimermi da fare tanti auguri per questa gloriosa società, dal 1900 siamo la prima squadra della Capitale e io sono super orgoglioso di farne parte di questa storia e di essere stato il vostro capitano. Vi mando un abbraccio grande a tutti e spero di vedervi presto.

Il video