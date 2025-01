Scelto l'arbitro di Roma-Lazio: le designazioni ufficiali

Manca sempre meno, tutta la città sta entrando in clima derby, domenica alle 20.45 davanti ad uno Stadio Olimpico stracolmo andrà in scena la prima Stracittadina della stagione e adesso si sa anche chi sarà il fischietto che dirigerà una delle gare più tese di tutto il campionato.

Proietto

Scelto l'arbitro di Roma-Lazio

Attraverso un comunicato ufficiale l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni per la 19° giornata di Serie A. A dirigere il derby della Capitale sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, a coadiuvarlo saranno gli assistenti Alassio e Rossi C. mentre il IV uomo sarà Pairetto della sezione di Nichelino. Al VAR ci sarà Mazzoleni che avrà come assistente Pezzuto.

