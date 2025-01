Pochi giorni ancora e poi si giocherà una delle partite più attese dell'anno nella Capitale, la prima di questa stagione. Il Direttore Sportivo Fabiani, nei giorni scorsi, ai microfoni ufficiali del club aveva aperto alla possibilità di aprire i cancelli di Formello per far partecipare i tifosi all'allenamento della squadra prima del derby. Il giorno in questione sarà con ogni probabilità sabato, intanto i tifosi si sono già dati appuntamento per caricare la squadra al Centro Sportivo.

L'appuntamento a Formello

Come veicolato dai profili social del tifo organizzato biancoceleste, la Curva Nord ha dato appuntamento a Formello a tutti i tifosi della Lazio per sabato 4 gennaio alle ore 15:00. In attesa di capire quando apriranno i cancelli del Training Center il tifo organizzato non ha mancato occasione per far sentire il supporto alla squadra e far capire quanto sia cruciale per il popolo biancoceleste la partita di domenica.

Questo il messaggio apparso sui social

Derby, Formello, Ultras Lazio - Instagram