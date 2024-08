PRIMAVERA 1 | LIVE Empoli-Lazio 0-1 Muñoz (33'): Vincono i biancocelesti, buona la prima

Tutto pronto al Centro Sportivo Petroio per la prima giornata di Primavera 1 per le compagini Primavera di Empoli e Lazio. Dopo il torneo in Messico i ragazzi di Stefano Sanderra sono pronti per il loro esordio ufficiale in questa stagione.

Il Live del Match

90+3' - Occasionissima Empoli: con la palla derivante da un cross che termina di poco alta

90+2' - Ci prova Orlandi, il migliore dei suoi, con una conclusione al volo dai 25 metri, blocca Renzetti

90' - 4 minuti di recupero

87' - Doppia sostituzione Lazio: dentro Bigotti fuori Balde, dentro Farcomeni fuori Di Tommaso

86' - Altra gran parata di Renzetti che tiene a galla la Lazio

82' - Ripartenza in solitaria di Balde, arriva stanco al tiro e spreca

80' - 600 secondi più recupero al triplice fischio

78' - Doppia sostituzione Empoli: Fuori Mannelli dentro Pauliuc; fuori El Biahce dentro Lauricella

73' - Doppia sostituzione Lazio: dentro Sulejmani e Cuzzarella; fuori: D'Agostini e Serra

69' - Occasione Empoli. Campaniello davanti a Renzetti angola troppo, palla che termina a lato

64' - Ammonizione Lazio: Giallo per Nazzaro a causa di un fallo su Orlandi

62' - Sostituzione Empoli: Dentro Campaniello, fuori Matteazzi

61' - Balde trova ancora Muñoz che non riesce ad indirizzare la sfera verso lo specchio

57' - Balde molto ispirato sulla fascia mancina, ma strozza troppo il tiro

53' - Primo vero buco nella difesa laziale, per fortuna l'Empoli non trova il guizzo con renzetti che si ritrova la palla tra i piedi

52' - Percussione di Balde che serve Muñoz in area, ma il Diez calcia troppo lento in modo scordinato

46' - Si distende la Lazio, cross di Milani, smanaccia Seghetti ma non c'è nessuno a finalizzare: subito un brivido per la retroguardia toscana

45' - Inizia il secondo tempo e subito cambio per l'Empoli dentro Bacciardi, fuori Barsotti

INIZIO SECONDO TEMPO

45+1' - Termina qui la prima frazione di gioco. Sanderra si può ritenere soddisfatto della prestazione dei suoi che grazie al gol di Muñoz si trovano in vantaggio

45+1' - Doppia occasione clamorosa della Lazio. Partono in contropiede gli uomini di Sanderra e dopo un batti e ribatti in area: prima D'Agostini e poi Muñoz non riescono spingere il pallone in porta con Seghetti quasi battuto

45' - Segnalato un minuto di recupero

43' - Occasione Lazio. Manovrano i ragazzi di Sanderra, la zampata di D'Agostini viene deviata in corner

39' - Ci prova Milani col destro dalla distanza, sfiora il palo

37' - Stacca di testa Mattezzi, buona parata in presa di Renzetti

36' - Reazione nervosa dell'Empoli che si guadagna di forza un corner

33' - GOOOL LAZIO! Cristobal Muñoz su assist illuminante di Balde salta il portiere ed insacca facile facile per lo 0-1 biancoceleste

28' - Paratone di Renzetti sul colpo di testa di Mannelli, gran riflesso del portiere biancoceleste

28' - Azione prolungata ed insistita dell'Empoli, che regala un corner

25' - Balde prova la giocata sull'out mancino, crossa rasoterra ma si arrabbia con D'Agostini che non ha seguito il movimento. Recupera l'Empoli

23' - Richiamo verbale dell'arbitro a D'Agostini

21' - Occasione Empoli. Si coordina Orlandi dalla distanza sfiora il palo con la palla che tocca l'esterno della Lazio. Il tiro più pericoloso del match sinora

20' - Tiro ciabattato di El Biache, facile parata in raccolta per Renzetti

14' - Arriva il primo tiro in porta del match con Di Tommaso che dal limite dell'area tira troppo piano: tutto semplice per Seghetti

12' - Milani parte provando la traiettoria tesa… barriera

11' - Calcio di punizione biancoceleste da posizione interessante, proteste della Lazio per il mancato vantaggio che vedeva Di Tommaso davanti al portiere

9' - Serie di calci d'angolo per l'Empoli che non creano alcun pericolo alla retroguardia biancoceleste, male qui il direttore di gara

8' - Secondo corner per i padroni di casa

3' - Corner Empoli: spazza Bordon

2' - Manovra tanto la Lazio non trovando tuttavia dei varchi nella metà campo avversaria

1' - Fischia l'arbitro si comincia, batte il calcio d'inizio la Lazio

Lazio in completo totalmente Giallo, Empoli in blu le squadre stanno entrando in campo

Le formazioni ufficiali

Empoli - Seghetti; Moray, Majdandzic, Bacci, Tosto, El Biache, Barsotti, Mattezzi, Mannelli, Popov, Orlandi

Lazio - Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro, Di Tommaso; Serra, D’Agostini, Balde