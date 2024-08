PRIMAVERA 1 | Le PAGELLE di Empoli-Lazio: Grande prova di Renzetti, Muñoz regala la vittoria

Termina la prima gara degli uomini di Sanderra che sconfiggono 0-1 l'Empoli nella prima giornata del Campionato Primavera. Buona gara dei biancocelesti in una partita in cui la tattica regna sovrana dove i dettagli hanno fatto la differenza.

Le pagelle di Empoli-Lazio

Renzetti - Voto 7: Impegnato per la prima volta alla mezz'ora di gioco risponde presente su Orlandi con un gran riflesso. Nel secondo tempo dà grande sicurezza ai suoi con parate non banali. Sicurezza

Zazza - Voto 6: I pericoli principali arrivano dalla sua fascia ma non teme il confronto e regge bene per tutti e novanta i minuti.

Bordon - Voto 6,5: Prestazione solida che permette di ottenere il Clean Sheet.

Petta - Voto 6,5: Insieme al compagno di reparto concedono poco e nulla in area.

Milani 6,5: Poco impegnato in difesa prova a buttarsi in avanti in più occasioni ma non trova il guizzo.

Munoz - Voto 7: Prima presenza e primo gol, non delude all'esordio. Ha sui piedi almeno due occasioni in cui poteva fare sicuramente meglio.

Nazzaro - Voto 6: Partita fisica a centrocampo in cui contano più i muscoli che la qualità.

Di Tommaso - Voto 6: Stesso discorso di Nazzaro, i due compagni di reparto giocano una partita molto fisica. Farcomeni (dal 88'): S.V.

Serra - Voto 6: Poco cercato e questo non gli permette di brillare Cuzzarella (dal 73') S.V.

D’Agostini - Voto 6: Generoso, lotta su ogni pallone, ma pecca un po' in qualità Sulejmani (dal 73'): S.V

Balde - Voto 6,5: Molto ispirato e grande assist per Muñoz, gli manca solo il gol ma la partita è stata di alto livello. Bigotti (Dal 88') S.V

La pagella di Sanderra - Voto 6,5

Partita ruvida quella contro l'Empoli, i suoi ragazzi non si scompongono e lottano su ogni pallone. Buona la prima, testa alla prossima