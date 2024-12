Lazio, Taty Castellanos è l’arma in più: ecco come cambia con lui

Lazio, un’altra storia con Castellanos in campo. La sua presenza è una svolta: i biancocelesti passano da una media punti di 0,5 senza di lui a un sorprendente 2,38. Non è solo una questione di numeri, ma di impatto: contro il Lecce, il Taty ha segnato il gol iniziale, spezzando una maledizione che durava da tre trasferte in Puglia.

Taty Castellanos: il talismano della Lazio

Alla sua cinquantesima presenza in Serie A, l’argentino ha mostrato tutto il suo valore: quarto gol consecutivo in trasferta e pressing instancabile. Due assist potenziali, un rigore procurato (e trasformato per la quarta volta), cinque tiri, di cui quattro nello specchio. Non solo un attaccante, ma un leader, che trascina la squadra e i tifosi, promettendo battaglia anche nella prossima sfida contro l’Atalanta.

I numeri sono dalla sua parte: 10.356 chilometri percorsi, quarto miglior dato in squadra, e una voglia incontenibile di raggiungere la doppia cifra in campionato. L’obiettivo? Continuare a essere l’arma segreta della Lazio e attivare il primo bonus nel contratto.

Mercato: tra rinforzi e cessioni

Mentre la Lazio si affida al suo talismano, il direttore sportivo Fabiani lavora per sfoltire la rosa e alleggerire il bilancio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Tra i nomi in uscita Akpa Akpro, destinato al Monza, e Gonzalez, vicino all’Atlas. In entrata, i profili di Atangana, Fazzini e Casadei sono in cima alla lista, con un occhio al futuro per giovani promesse come Valentín Gómez e Leandro Brey. Tuttavia, senza l’ok di Lotito, i margini per operazioni in entrata restano limitati.