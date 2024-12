Lazio in ansia: Pedro e Noslin ko, Baroni chiede rinforzi

Lazio, un successo importante contro l’Inter che però lascia in eredità nuovi problemi in infermeria. Mister Baroni, soddisfatto per la vittoria definita "la più bella della stagione", ora deve fare i conti con gli stop di Pedro e Noslin.

Infermeria Lazio: Pedro e Noslin tengono Baroni in apprensione

L'olandese si è presentato ieri con le stampelle per un possibile trauma distorsivo alla caviglia. Gli esami svolti in Puglia hanno escluso fratture, ma saranno necessari ulteriori controlli per confermare la diagnosi. Situazione delicata anche per Pedro, alle prese con un problema al flessore. Lo spagnolo, autore del cross decisivo per il gol di Marusic, rischia uno stiramento che potrebbe tenerlo lontano dal campo nei prossimi due scontri diretti contro Atalanta e Roma.

Lazio e mercato: rinforzi necessari dopo i nuovi infortuni

A peggiorare il quadro c'è Vecino, già fermo fino a febbraio. Questo rende imprescindibile intervenire sul mercato invernale per rinforzare la rosa. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio, con un solo giorno di riposo previsto per Natale.