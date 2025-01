Lazio-Real Sociedad, attenzione ai cartellini: stasera due biancocelesti diffidati

La Lazio stasera torna a disputare l’Europa League dopo più di un mese e sfiderà la Real Sociedad nell’emozionante scenario dello stadio olimpico di Roma (l’ultimo match europeo disputato risale al 12 dicembre, ovvero la vittoria contro l’Ajax ad Amsterdam). La partita di stasera sarà importantissima in chiave qualificazione, obiettivo raggiungibile anche con un pareggio. Gli uomini di Baroni, però, vogliono di più con una vittoria, non soltanto la Lazio staccherebbe il pass per gli ottavi, ma potrebbe rimanere capolista nella speciale classifica 36 squadre. L’eventuale primo posto permetterebbe alla squadra una migliore posizione nel tabellone degli ottavi, vantando il ruolo di testa di serie e potendo contare su un percorso, forse, in discesa nei prossimi mesi.

Lazio, attenzione ai cartellini

La Lazio stasera tornerà in campo con gli uomini contati, data la panchina non molto ampia, gli infortunati e i calciatori fuori dalla lista Uefa (come Castrovilli, Hysaj e Basic). Agli uomini dei Baroni è richiesto un importante sforzo fisico e mentale, ma prestando grande attenzione ai cartellini. La Lazio stasera giocherà senza due difensori (Gigot e pellegrini) proprio perché squalificati. Come riporta Il Corriere della Sera, i diffidati di stasera, invece, sono due giocatori fondamentali per la squadra: Rovella e Zaccagni. In caso di ammonizione contro la Real Sociedad, i due salterebbero l’ultima gara della prima fase (giovedì 30 in casa del Braga).

