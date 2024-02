SERIE A | Lazio-Bologna, le iniziative in programma domani allo Stadio Olimpico

Domani torna in campo la Lazio. Dopo il successo in Champions League di mercoledì contro il Bayern Monaco, i biancocelesti saranno di scena nuovamente in casa, allo Stadio Olimpico di Roma. Alle 12:30, nella Capitale arriva il Bologna, per un vero e proprio scontro diretto per un posto in Europa.

La Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che, nel pre partita tra Lazio e Bologna, sono in programma diverse iniziative: dalla premiazione per i traguardi personali di Ciro Immobile e Patric, al ricordo di Sinisa Mihajlovic in questa partita “speciale”, ma non solo. Di seguito la nota:

"La gara casalinga con il Bologna vivrà di numerosi eventi prima del fischio d’inizio in virtù degli importanti traguardi personali tagliati da Immobile e Patric, nonché nel nome di Sinisa Mihajlovic, il cui ricordo è sempre vivo.

Due calciatori biancocelesti, in particolare, verranno premiati per la quota 200 recentemente tagliata. Stesso numero, diverse motivazioni. Mercoledì, nella gara di Champions League contro il Bayern Monaco, Patric è sceso in campo nei minuti finali dopo alcune settimane ai box. Un gettone più importante degli altri: il centrale spagnolo ha infatti raggiunto la quota di 200 presenze in biancoceleste. Prima del fischio d’inizio con i felsinei, il classe 1993 verrà premiato per l’importante cifra tonda.

Match winner in Europa, decisivo settimana scorsa a Cagliari. Immobile in terra sarda ha timbrato la sua 200ª rete in Serie A entrando in un club a dir poco esclusivo: nella classifica all-time, guidata dal nostro Silvio Piola, ora c’è anche Ciro, il quale domenica potrà ricevere l’applauso di tutto l’Olimpico per il prestigioso record personale.

Lazio-Bologna metterà di fronte la squadra del cuore di Mihajlovic con l’ultima compagine allenata in carriera dal serbo. Una sfida ancor più carica di significato perché si giocherà a due giorni dall’anniversario della nascita di Sinisa. Il pre-partita vivrà quindi inevitabilmente di un toccante momento, all’interno del quale onoreremo il ricordo del nostro storico numero 11 insieme alla sua famiglia, presente allo stadio.

Nel pre partita, inoltre, il presidente della Polisportiva S.S. Lazio Antonio Buccioni consegnerà al difensore Alessio Romagnoli il Premio "Luigi Bigiarelli", uno dei padri fondatori della Prima Squadra della Capitale.

Sempre in occasione del match di domani, infine, presso il piazzale Largo De Bosis, in collaborazione con Avis Roma sarà attivo il punto di raccolta del sangue che proseguirà anche nelle giornate del 19 e 20 febbraio".