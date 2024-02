Bayern Monaco, Tuchel torna sulla sconfitta con la Lazio: "Non siamo fuori dalla Champions League, era solo l'andata..."

Dopo la bellissima notte di mercoledì sera in Champions League, la Lazio torna a pensare al campionato. Domani, alle ore 12:30, i biancocelesti saranno di scena nuovamente allo Stadio Olimpico di Roma. Nel 25esimo turno di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri affronterà il Bologna, in uno scontro diretto per l'Europa. Come la Lazio è reduce dalla vittoria per 1-3 a Cagliari nell'ultima giornata di campionato, anche la squadra di Thiago Motta arriva da un successo, quello per 2-0 nel recupero contro la Fiorentina. Attualmente la classifica vede Lazio e Bologna distanti cinque punti, con i rossoblù quarti insieme all'Atalanta e i biancocelesti settimi in classifica. A differenza del Bologna, la squadra di Sarri deve ancora giocare il match di recupero della 21esima giornata di campionato.

Come la Lazio, anche il Bayern Monaco torna a pensare al campionato. La squadra di Thomas Tuchel si trova al secondo posto in Bundesliga, a meno cinque dal Bayer Leverkusen primo con cui ha perso lo scontro diretto proprio nell’ultimo turno. Domani pomeriggio, alle 17:30, il Bayern Monaco sarà impegnato per la terza volta consecutiva in trasferta: per il turno numero 22 di campionato, la squadra di Tuchel affronterà il Bochum, 14esimo in classifica.

Questa mattina, nella conferenza stampa pre partita, Thomas Tuchel ha presentato la sfida di campionato in programma domani, ma è tornato anche sulla sconfitta di mercoledì sera in Champions League contro la Lazio, firmata Ciro Immobile. Queste le sue dichiarazioni: