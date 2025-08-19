Lazio, tutti i ballottaggi di Sarri: gli ultimi dubbi da sciogliere prima del debutto di Como

Sta ricominciando una nuova stagione e la Lazio si prepara al debutto di Como: si sciolgono tutti i ballottaggi. Due mesi dopo l’assunzione di Sarri inizia la settimana lavorativa che porterà all’inizio del campionato e ai verdetti ufficiali. Come riporta Il Corriere dello Sport, i ballottaggi annunciati sono in almeno quattro ruoli: portiere, terzino destro, regista, centravanti. Le amichevoli pre-campionato sono servite proprio a valutare tutti i giocatori e a comprendere le scelte più funzionali per la squadra.

Il ballottaggio in difesa

Il primo ballottaggio vede sfidarsi Provedel e, per quanto già dal weekend i sondaggi diano in pole il primo - pronto a riprendersi la porta in quanto fedelissimo di Mau - il mister ha gestito entrambi i portieri, in alcune partite hanno giocato 60 o 30 minuti e viceversa, in altri un tempo a testa. Sarri non sembra aver cambiato idea rispetto al piano di gestione che era emerso a metà luglio: Provedel e Mandas, utilizzati per 38 partite, vedranno il campo con un minutaggio simile. È sempre da appurare il modo in cui sarà organizzata l’eventuale staffetta, molto dipenderà dallo stato di forma di Provedel, rivitalizzato dal ritorno del Comandante. Se tornerà sui suoi standard, sarà difficile soffiargli il posto, per quanto Mandas scalpiti e sia interesse del club valorizzarlo il più possibile. Entrambi sono destinati ad un anno di transizione importante, sempre che il greco non parta a gennaio per sbloccare il mercato. Se così non sarà, a giugno si faranno altri calcoli, con Provedel che sarà ad un anno dalla scadenza, fissata nel 2027. In difesa, va deciso che far giocare fra Marusic e Lazzari: il primo è indiscutibilmente padrone del ruolo, un giocatore duttile e versatile, ma i conti vanno fatti con i centrali. Romagnoli è squalificato, Patric fermo, Gigot tagliato fuori dalla lista e ceduto. Per questo, Marusic verrà utilizzato come centrale di emergenza, a Como l’unico adattabile come vice di Gila e Provstgaard. Questa situazione, quindi, fa emergere la necessità di mantenere anche Lazzari la cui partenza è esclusa.

