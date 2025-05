Bologna-Juventus 1-1, prima Thuram poi Freuler per un pareggio giusto

Sfida Europa che si fa sempre più avvincente. Questa sera Bologna e Juventus si sono annullate e pareggiando per 1-1 al Renato Dall'Ara. Una partita ricca di emozioni che però ha visto solo due gol, uno per parte. Ultime tre partite in cui saranno protagoniste tante squadre che potranno finire in un piazzamento Champions League come addirittura fuori da ogni coppa Europea.

Il match

Sono gli ospiti bianconeri a partire subito forte con Andrea cambiasso che trova Thuram libero, la sua conclusione da fuori va a beffare il portiere del Bologna Skorupski, non esente da colpe per il suo intervento goffo. La Juventus sembra certamente più concreta e al 43esimo minuto vede annullarsi un gol in fuorigioco di Nico Gonzalez. Il secondo tempo entra in campo un Bologna più agguerrito e pronto alla spinta. Dopo un gol di cambiasso annullato dal var arriva il gol di Remo Freuler al minuto 54 complice una deviazione di un difensore bianconero. La partita vive ribaltamenti ed attacchi da una parte e dall'altra ma il risultato non cambia.

Le rispettive classifiche di Bologna e Juventus

Il Bologna con questo pareggio si trova al settimo posto con 62 punti in classifica e con tre finali da giocare come tutte le altre.

Dall'altra parte la Juventus si mantiene al quarto posto a 63 punti come Roma e Lazio.