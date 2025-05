Empoli-Lazio: non solo la vittoria, i biancocelesti raggiungono 3 traguardi importanti

Grande partita per la Lazio al Castellani, infatti, Boulaye Dia riesce a sbloccare la partita poco prima dello scoccare del minuto 1' e ciò permette alle aquile di sconfiggere l'Empoli. Nonostante la paura dei biancocelesti nel secondo tempo, causata dalla rete di Viti successivamente annullata, il club di Baroni non solo riesce a portarsi a casa la vittoria ma anche a chiudere la partita con un clean sheet.

Lazio: tre traguardi importanti per il club di Baroni

La vittoria al Castellani non è l'unica ragione dietro ai festeggiamenti, infatti, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la squadra di Baroni ha ottenuto tre successi consecutivi in trasferta, un numero che non si vedeva dalla stagione 22/23 e sicuramente molto diverso rispetto a quello delle partite giocate all'Olimpico, dove l'ultimo trionfo risale al match del 9 febbraio contro il Monza. Ottimo anche il numero delle reti, infatti, come era successo anche a gennaio le aquile hanno segnato per il 6° match consecutivo, ma non solo, fino ad ora la Lazio ha segnato in 30 partite su 35 disputate, soltanto l'Inter con 31 ha fatto meglio. Oltre a ciò, nell'incontro di ieri le aquile hanno raggiunto anche un altro traguardo importante, infatti, dopo le due reti segnate dal Parma all'inizio del primo e del secondo tempo, Boulaye Dia ha risposto mandando in porta dell'Empoli un pallone dopo soltanto 53 secondi dal fischio d'inizio. Era da anni che le aquile non segnavano prima dello scoccare del minuto 1', infatti, l'ultima volta in Serie A era stata il 14 marzo 1998, giornata in cui Jugovic sbloccó immediatamente l'incontro tra Sampdoria e la Lazio, al tempo guidata da Eriksson. Considerando tutte le competizioni, invece, l'ultimo pallone mandato in rete prima del minuto 1' risale al gol di Fiore dopo 27 secondi di gioco nel match del 5 febbraio 2004 contro il Milan, valido per l'andata dei quarti di Coppa Italia, successivamente vinta dal club di Mancini.

