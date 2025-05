Tommy Paul agli internazionali di tennis con la sua Lazio

Alle porte ci sono gli internazionali di tennis a Roma. Partiranno il 6 maggio e ad esser protagonisti i migliori tennisti mondiali tra cui Tommy Paul che ha attirato anche il pubblico del mondo del calcio, in particolare quelli del mondo Lazio. Non solo il tennista americano tifa appassionatamente i capitolini ma anche Reilly Opelka, pure lui di nazionale statunitense. Riviviamo l'episodio che riguarda Tommy Paul e la sua esternazione per i colori biancocelesti.

L'episodio pubblicato sui social

Gli altri episodi di Paul sulla Lazio

Torniamo indietro di un anno circa. Match in cui Paul ha superato Medvedev. Applausi per l’impresa dell’americano che nel post partita si è fermato con alcuni tifosi a firmare autografi e festeggiare la vittoria. Fra questi alcuni tifosi della Lazio con una bandiera che lo invitano in Curva Nord. Due parole ma ben definite:“Forza Lazio” scrive infatti il tennista sulla bandiera del club biancoceleste.

“Come si dice laziale fracico in inglese?” è il messaggio social lanciato dai canali degli Internazionali, condiviso dalla Lazio che ha fatto impazzire i tifosi laziali. Una fede calcistica da parte di Paul che già era diventata conosciuta quando il tennista è andato all’Olimpico per seguire la partita Lazio-Empoli, match speciale in cui si festeggiavano i 50 anni dal primo scudetto.