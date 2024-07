Dal Brasile annunciano: "Domani Marcos Antonio a San Paolo…"

Il mercato in entrata nonostante tutte le discussioni più che lecite in merito alla bontà dei nomi ha regalato alla Lazio finora cinque colpi in entrata (Tchaouna, Noslin, Dele-Bashiru, Nuno Tavares e Castrovilli), occorre però lavorare anche sul mercato in uscita sono tanti infatti i nomi da piazzare e qualcosa potrebbe smuoversi a breve.

Marcos Antonio dovrebbe essere domani in Brasile

Il giornalista brasiliano Vene Casagrande attraverso il proprio profilo X ha fatto sapere che il San Paolo si è assicurato in prestito dalla Lazio il centrocampista Marcos Antonio. Il calciatore brasiliano è atteso in Brasile nella giornata di domani per presentarsi al suo nuovo club.

In prestito dalla Lazio, il centrocampista Marcos Antônio arriverà domani mattina al San Paolo per presentarsi al Tricolore del San Paolo. Il giocatore ha già ricevuto il biglietto.

Fraioli

Il tweet su X

I numeri di Marcos Antonio

Arrivato in Italia dallo Shakhtar Donetsk di De Zerbi nella sessione di calciomercato estiva 2022, era stato individuato come sostituto di Cataldi nel 4-3-3 di Sarri. La sua prima e fin qui unica stagione giocata in Italia ha regalato una sola gioia dal punto di vista realizzativo a Marcos Antonio a La Spezia nel gol che ha suggellato la vittoria della Lazio; per il resto poco spazio per lui al quale spesso veniva preferito Vecino. Questa stagione ha giocato sempre in prestito al PAOK Salonicco trovando però davvero poco spazio anche a causa di qualche infortunio di troppo. Adesso secondo quanto riportato dal Brasile sarebbe pronto a tornare in prestito nella sua madrepatria per rilanciarsi e mostrare nuovamente quanto di buona fatto con la maglia dello Shakhtar.