PRIMAVERA | La Lazio disputerà la Supercoppa di Monterrey: cos'è e quali squadre parteciperanno

La Primavera della Lazio disputerà la Supercoppa di Monterrey 2024. Come annunciato dal comunicato ufficiale del club messicano ospitante: il Rayados Monterrey; lo stadio della città messicana ospiterà la Supercoppa nell'ambito degli eventi che precedono la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà appunto in Messico, Canada e USA. La Lazio U19 disputerà il torneo in programma da sabato 27 luglio a venerdì 2 agosto insieme a squadre U19 da tutto il mondo: Real Betis (Spagna), River Plate (Argentina), Palmeiras (Brasile) ed Inter Miami (USA).

La Lazio primavera è stata sorteggiata nel Girone B e giocherà contro Inter Miami e River Plate.

Fraioli

Il comunicato del Rayados Monterrey