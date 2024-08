PRIMAVERA | Muñoz vuole il bis, domenica c'è l'Inter - FOCUS

Buona la prima per i ragazzi guidati da mister Sanderra, che domenica scorsa contro l'Empoli hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete dell'ex canterano del Barcellona Cristobal Muñoz. Accantonata la sfida contro i toscani serve ora proiettarsi alla seconda giornata di questo campionato di Primavera 1 2024/25

Lazio - Inter

Domenica 25 agosto alle 11.00 al Mirko Fersini di Formello i biancocelesti si confronteranno con l'Inter guidato da Andrea Zanchetta, subentrato in estate a Christian Chivu. L'Inter che nell'ultima gara ha pareggiato tra le mura amiche contro il Bologna 1-1 ha sicuramente voglia di rivalsa e dimostrare di saper continuare il trend positivo delle passate stagioni dimostrando che il pareggio contro i felsinei sia stato un mero “incidente di percorso”. I ragazzi di Sanderra, invece, forti della spinta di Formello vorranno continuare a far vedere quanto di buono fatto contro l'Empoli cercando sempre più di affinare gli automatismi di cui un gruppo nuovo e rifondato come quello della Lazio ha bisogno.

Fraioli

Mu ñoz

Contro l'Empoli ha timbrato subito il cartellino, arrivato quest'estate dalla Cantera del Barcellona e subito mandato in campo da mister Sanderra. Su un bel filtrante di Balde, Muñoz a tu per tu con il portiere ha saltato l'estremo difensore insaccando facile facile la palla in rete. Su di sé ha ora inevitabilmente attirato tutte le attenzioni, in estate si pensava potesse essere aggregato alla Primavera ed in prospettiva farà senza dubbio da spola; per il momento se lo tiene stretto Sanderra, conscio di essersi assicurato quella qualità che in una squadra fisica come lo è la Lazio può creare quel mix vincente. L'Inter è avvisato…