Europa League | Braga-Lazio, come seguire la partita in TV e streaming

Giovedì 30 gennaio alle ore 21 va in scena una delle sfide più attese dell'Europa League: il match tra Braga-Lazio, valido per l'ultima giornata della fase a gironi. La squadra di Marco Baroni è chiamata a reagire dopo la sconfitta contro la Fiorentina e in Portogallo, questa sera affronterà il Braga, attualmente fermo al ventisettesimo posto con soli sette punti in classifica.

I biancocelesti, invece, dominano il girone e puntano a chiudere questa fase in bellezza. Gli appassionati potranno seguire l'incontro in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La gara sarà disponibile anche in streaming live su NOW e Sky Go.