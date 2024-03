De Silvestri: "La Lazio è stata una mamma calcistica, Gabriele Sandri è sempre con me. Mihajlovic..."

In una lunga intervista pubblicata sul canale YouTube della Lega Serie A nel programma condotto da Alessandro Alciato, “Storie di Serie A”, l'ospite di giornata è Lorenzo De Silvestri. Il terzino attualmente al Bologna di Thiago Motta ma che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio con la Lazio di Delio Rossi, si è soffermato a lungo sulla sua esperienza in biancoceleste raccontando la sua esperienza nella Capitale dagli anedotti dello spogliatoio fino alla gioia della Coppa Italia vinta. De Silvestri ha poi ricordato sentitamente la scomparsa di Gabriele Sandri, per tutti “Gabbo”.

Queste le sue parole sulla Lazio ai canali della Lega Serie A:

"Una mamma calcistica, mi ha fatto incontrare un allenatore come Delio Rossi che mi ha insegnato tanto in campo, facendomi diventare un vero calciatore. Correvo tanto, ma mi mancava un po' di disciplina tecnica e tattica, lui ha speso molto tempo per aiutarmi in questo. Ho vinto la Coppa Italia da giovanissimo, è stato bellissimo. C’era un rito di iniziazione per i giovani che arrivavano alla Lazio. Io portavo i capelli 'alla Beatles' ed ero molto orgoglioso. Un giorno si presentò in camera mia Paolo Di Canio con un rasoio e mi tagliò i capelli a zero: all’inizio ero perplesso, ma da lì in poi ho sempre mantenuto lo stesso taglio per tutta la carriera. Perché è finita con la Lazio? Volevo giocare di più, crearmi una carriera, volevo diventare uomo: Roma per me era un comfort zone, tra famiglia e amici di sempre. Arrivò l’offerta della Fiorentina e scelsi di partire. La morte di Gabriele Sandri? Ero molto giovane, è stata una cosa più grande di me. Bisogna sempre ricordarlo, fu un fulmine a ciel sereno e una situazione difficile da gestire. Aveva un grande amore per la sua squadra, è sempre con me. Va ricordato, aveva una passione incontenibile per la sua squadra".