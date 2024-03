Bruno Giordano: "Il trequartista di oggi è diverso dal classico numero 10. Non sono stupito della difesa a 3 di Tudor..."

Bruno Giordano è intervenuto quest'oggi, come di consueto, ai microfoni della frequenza radiofonica di Radiosei. Nel suo intervento odierno l'ex bomber biancoceleste ha mostrato le sue impressioni iniziali sui primi allenamenti tenuti da Igor Tudor nella giornata di ieri e le novità tattiche portato dall'allenatore croato, che fin da subito ha provato la nuova difesa a tre.

Queste le parole di Bruno Giordano a Radiosei:

"Non sono stupito dal fatto che Tudor abbia già provato la linea a 3. Nel calcio di oggi basta poco ad inculcare una nuova tendenza. Tudor, Juric e Gasperini hanno nozioni molto chiare. Il 10 classico è sempre più penalizzato. Adesso il trequartista è molto più dinamico, è un ruolo che viene interpretato diversamente. Ogni sistema ha pregi e difetti, su questo non c’è dubbio. Più che il modulo, ormai conta di più leggere le partite in corso. Kamada mediano nei 4? Ci può stare, ma molto dipende anche da quale squadra affronti. Non me la rischierei con l’Inter, per intenderci. Costruzione dal basso? Non so se Tudor abbia questo dogma. Vedo il Torino di Juric che spesso si appoggia al portiere, ma dipende dalle qualità dell’estremo difensore. Certo che quando hai 3 difensori centrali devi sfruttarli per costruire. La Lazio ha difensori bravi con i piedi, le qualità ci sono. Immagino Romagnoli, Gila e Patric a costruire la manovra. Un gioco dinamico. Non dobbiamo pensare che Tudor sia un difensivista, perché non è così.

Tameze mi piace tantissimo, anche lo stesso Ilic e Veloso. Non metterà due giocatori con poca qualità in mezzo al campo, anzi”.