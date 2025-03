Lotito ha deciso: niente ritiro estivo ad Auronzo di Cadore, si resta a Formello

Nella giornata di oggi è fissata la ripresa dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Alle ore 11 di questa mattina, dopo due giorni di riposo, la squadra si ritroverà a Formello per il consueto allenamento, in attesa che tutti i Nazionali tornino nella Capitale oggi stesso. Dia e Marusic saranno gli ultimi a raggiungere la squadra essendo stati impegnati ieri sera con le rispettive nazionali. Mentre Castellanos, Dele-Bashiru e Tavares nel frattempo hanno lavorato a parte per recuperare nel breve tempo i rispettivi infortuni.

Confronto tra squadra e società

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, in settimana, prima di Lazio-Torino, il patron biancoceleste sarebbe intenzionato a tenere un discorso motivazionale alla squadra dopo il pesante ko al Dall'Ara e in vista del rush finale per la Champions e i quarti di finale di Europa League contro il Bodo.

Auronzo di Cadore, la fine di un'era

Il 31 marzo, giorno della gara casalinga tra Lazio e Torino, sarà anche la data in cui scadrà la prelazione biancoceleste per Auronzo di Cadore. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la società capitolina ha deciso di non esercitare l'opzione per questa estate e di organizzare il ritiro estivo della Lazio a Formello. Il club si sarebbe già attivato per organizzare una tournée all'estero.