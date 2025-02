Cagliari-Lazio | I convocati di Baroni: assente un titolare

Dopo la sconfitta nell'ultima giornata di questa prima fase di Europa League contro il Braga giovedì scorso, la Lazio di mister Baroni torna in campo contro il Cagliari di Davide Nicola per chiudere questa ventitreesima giornata di Serie A.

A poche ore dall'inizio del match, la società biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Cagliari di Nicola delle 20:45 all'Unipol Domus.

La lista dei convocati

A seguito del rosso ricevuto nell'ultimo turno di campionato contro la Fiorentina, il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, non sarà presente sulla panchina della Lazio a sostegno dei suoi ragazzi e dovrà fare a meno ancora di alcuni titolari: Lazzari, Patric, Nuno Tavares e Vecino, a cui si unisce anche Luca Pellegrini, assente anche in panchina. Di contro il mister toscano ritrova Guendouzi, recuperato dopo l'influenza accusata prima della partenza per il Portogallo, che sarà protagonista insieme a Rovella, diffidato, della coppia in centrocampo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Zazza;

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.

La probabile formazione

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Zazza, Gigot, Pellegrini, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro, Noslin. Allenatore: Marco Baroni.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. A disposizione: Sherri, Prati, Marin, Deiola, Palomino, Augello, Jankto, Mutandwa, Viola, Pavoletti. Allenatore: Davide Nicola.