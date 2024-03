Casale al Napoli, l'agente: "Ci sono stati contatti lo scorso inverno..."

Mario Giuffredi, agente del difensore biancoceleste Nicolò Casale, ha parlato di alcune voci inerenti a un suo possibile acquisto da parte del Napoli, di cui si è parlato sia la scorsa estate che nell'ultimo mercato invernale.

Qui di seguito le sue parole a 1 Station Radio:

Casale vicino al Napoli la scorsa estate? La scorsa estate no, Lotito non lo avrebbe mai ceduto dopo i risultati della passata stagione. Tuttavia, questo inverno ne abbiamo parlato. Il Napoli aveva bisogno di un difensore di determinate caratteristiche e c’è stata qualche possibilità in più. Il valore di Casale? Oggi, dare un valore non sarebbe giusto. I valori sono altalenanti. Casale non vive un periodo eccellente come lo scorso anno, ma i miei giocatori sanno sempre rialzarsi dai momenti di difficoltà.