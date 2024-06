Euro2024 | Il Portogallo domina: 3-0 alla Turchia di Montella

In virtù del pareggio odierno tra Georgia e Repubblica Ceca per 1-1, il Portogallo ha ufficialmente conquistato il primo posto del Gruppo F ed è matematicamente qualificato agli ottavi di finale di Euro 2024. Alla Seleção portoghese è bastata una netta vittoria per 3-0 contro la Turchia per consolidare la vetta del gruppo. Le reti sono state firmate da Bernardo Silva, un clamoroso autogol di Akaydin e infine da Bruno Fernandes, che ha chiuso i giochi nella ripresa.

La partita

Il match inizia in modo equilibrato, ma una palla tagliente messa in mezzo da Leao spezza gli equilibri e Bernardo Silva, a rimorchio, non può fare altro che metterla dentro: 1-0 e partita che si sblocca al 22'. L'azione più clamorosa però, è quella del raddoppio del Portogallo: un retropassaggio senza alzare lo sguardo di Akaydin prende in contrattempo il portiere turco Bayindir, che, preso in controtempo, vede il pallone insaccarsi lentamente alle sue spalle. Tutto troppo semplice per il Portogallo

Nel secondo tempo, la Turchia prova timidamente a reagire, ma al 57', sul più bello, un lancio lungo dalla difesa scavalca tutta la linea turca e manda a tu per tu con il portiere Cristiano Ronaldo che, generosamente, decide di appoggiarla a Bruno Fernandes: 3-0 e chiusi i giochi. La partita non regala più nessun altro spunto, se non qualche sporadica invasione di campo per scattarsi un selfie con Cristiano Ronaldo.

La situazione nel Gruppo F

Il Portogallo blinda, grazie a questa vittoria, l'accesso agli ottavi di finale salendo a quota 6 punti. La Turchia resta a 3, e se la giocherà all'ultima con la Repubblica Ceca a quota 1. La Georgia, anch'essa a 1 punto, proverà il miracolo contro il Portogallo nel prossimo match.