Il Messaggero | Colpo Lazio, "Greenwood o Samardzic? Non dipendono solo da me", giura Lotito

Corsa contro il tempo per centrare un colpo ad effetto che riporti entusiasmo e possa far partire con un altro spirito la campagna abbonamenti a inizio luglio. Riunione fiume ieri a Formello fra il ds Fabiani e Lotito. Finora solo Tchaouna ha firmato, è l'unico rinforzo al posto di Felipe Anderson. È caccia a un erede degno di Luis Alberto, il cui addio (quasi 8 milioni dell'Al-Duhail) ha finanziato l'acquisto dell'esterno francese a Salerno.

Le trattative di Lotito

Le trattative sono frenate dalle ristrettezze economiche della Lazio: «Greenwood o Samardzic? Non dipendono solo da me», giura il patron. Ci sono Benfica, Atletico Madrid e Juventus sull'esterno in glese, che preferirebbe giocare la Champions. Lo United non vuole contropartite e i 18 milioni più il 50% sulla futura rivendita hanno fatto il solletico. C'è un piano segreto, vivo sotto traccia da settimane e, come Dia e Stengs, tutti l'hanno scoperto solo adesso, in clamoroso ritardo.

Lotito tratta Samardzic,

ma l'Udinese pretende una base fissa di 20 milioni e lui arriva al massimo a 15 più bonus. Oltretutto Pozzo non ha fretta, spera ancora che l'Europeo possa far lievitare il cartellino, al di là dell'inserimento di Basic o Cancellieri per abbassare il prezzo.

