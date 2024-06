Calciomercato Lazio, Pedullà: "Si sta chiudendo un’operazione per un giovane talento del Barcellona"

Le intenzioni della Lazio sul calciomercato sono chiare a tutti: con l'arrivo di Marco Baroni sulla panchina, l'obbiettivo è quello di consegnare al tecnico toscano una rosa molto giovane da poter valorizzare al massimo. Oltre alle trattative Tchaouna e Dele-Bashiru, secondo Alfredo Pedullà la Lazio in questi minuti si è avvicinata alla chiusura di Cristobal Munoz Lopez, talento classe 2005 proveniente dal Barcellona. Questa la situazione secondo l'esperto di mercato

La Lazio sta chiudendo un’operazione per un giovane talento del Barcellona. Stiamo parlando di Cristobal Munoz Lopez mezzala e all’occorrenza trequartista classe 2005. Munoz è stato protagonista nella Youth League ed è stato convocato anche dal Barcellona B. Un ragazzo di indubbie qualità che arriva da una cantera sempre molto florida. Su Munoz c’erano il Lecce e altri club, ma la Lazio è in vantaggio e si appresta a chiudere l’operazione. Il contratto di Munoz scadrà tra pochi giorni, aveva altre proposte dall’Italia e anche dall’Almeria. Ma ha ormai deciso di accettare l’offerta della Lazio, il 2005 dovrebbe andare in ritiro con la prima squadra e poi essere aggregato all’Under 19.