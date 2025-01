Lazio-Fazzini: il Napoli trova l’accordo ma il giocatore vuole la Lazio

La Lazio domenica ha perso il derby, sbagliando approccio e cadendo di fronte ad una Roma probabilmente più consapevole e motivata per una partita emotivamente così complicata da affrontare. In generale, la Lazio dovrà invertire il trend negativo degli ultimi match (tre sconfitte nelle ultime sei, contro Parma, Inter e Roma). Dovrà impegnarsi anche la società a rafforzare l’organico e metterlo nelle condizioni di proseguire il percorso fino a fine anno. Infatti, sul fronte del calciomercato, ci sono importanti novità circa il profilo più quotato, in questo periodo, per l’arrivo in bianco celeste: il centrocampista ventunenne Jacopo Fazzini.

Il Napoli avanza per Fazzini

Il centrocampista dell’Empoli, oltre all’interesse della Lazio, desta fascino anche al Napoli e al suo ds Manna (che dopo il goal di Pellegrini domenica non è più sicuro che il centrocampista voglio lasciare la sua amata Roma). Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli sembrerebbe aver raggiunto l’accordo con l’Empoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 11-12 milioni di euro. Il pupillo della Lazio, il giovane Fazzini, però, non sembra convinto di questa proposta, anzi, avrebbero aggiunto l’accordo personale con la Lazio, dialogando con Baroni con cui condivide l‘agente. Il ventunenne sarebbe orientato ad accettare la soluzione della Lazio, ritenendo il club capitolino la giusta occasione per emergere e crescere. Empoli e il Lazio, però, non hanno ancora trovato l’intesa sulla formula. Il patron biancoceleste è limitato dall’indice di liquidità e, dunque, ha in mente di prendere il giocatore con un prestito biennale, meglio ancora se gratuito, con obbligo di riscatto posticipato a giugno 2026 (operazione simile a quella di novella con la Juventus).

