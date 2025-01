Lazio, oggi la decisione sulla squalifica di Castellanos: rischio 3 giornate

La Lazio domenica ha perso il derby, la sconfitta non può cancellare quanto di buono fatto finora ma sicuramente evidenzia l’errato approccio al match manifestato nei biancocelesti, caduti di fronte ad una Roma forse più consapevole e determinata nell’aspetto emotivo della partita. Gennaio sarà tempo di rinascita: Baroni e i suoi ragazzi ricominceranno il campionato in quella che sarà la seconda fase. Occorrerà dimostrare maggiore maturità e la stessa determinazione dei mesi scorsi per continuare a perseguire gli obiettivi stagionali.

Castellanos e il derby

Archiviata la sconfitta nel derby, ciò che rimane ancora da definire sarà la sorte dell’attaccante argentino Valentin Castellanos che, sceso in campo da titolare domenica, ha provato a segnare e a rialzare la squadra, senza riuscirci. Si tratta sicuramente di uno dei giocatori più determinati nel corso del match, ma a fine partita un episodio spiacevole lo ha visto protagonista contro il rivale giallorosso Hummels. I due hanno avuto un confronto vicino alla linea laterale e l’argentino biancoceleste è autore di un fallo di reazione avvenuto subito dopo aver subito il fallo da Hummels: una tacchettata sulla coscia del difensore giallorosso risulta giustamente fatale e Taty subisce il rosso di Pairetto.

