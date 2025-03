Multa di 12.000 euro al Napoli per comportamento dei tifosi

Il Napoli è stato sanzionato con una multa di 12.000 euro a causa del comportamento di alcuni dei suoi tifosi durante una recente partita. Il giudice sportivo ha preso questa decisione in seguito a due episodi che hanno compromesso l’integrità e la sicurezza dell’ambiente sportivo.

Lancio di bottiglie verso il settore ospiti

Il motivo principale della multa è stato il lancio di tre bottiglie verso il settore ospiti. Sebbene nessuno sia rimasto ferito, il gesto è stato considerato un atto irresponsabile che ha messo a rischio la sicurezza dei tifosi presenti sugli spalti.

Fraioli

Provocazione a Farris, vice allenatore dell'Inter

Un altro motivo che ha portato alla sanzione è stato uno spunto rivolto da un tifoso a Farris, il vice allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. Sebbene l’atto non abbia avuto conseguenze fisiche, il comportamento è stato giudicato provocatorio e inaccettabile.

Il messaggio delle autorità sportive

La multa al Napoli rappresenta un chiaro messaggio da parte delle autorità sportive contro comportamenti violenti e antisportivi. Le misure adottate mirano a garantire un ambiente di gioco più sicuro per tutti, sia per i giocatori che per i tifosi.