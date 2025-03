Viktoria Plzen e Lazio: la prima sfida in Europa League

Il Viktoria Plzen si prepara ad affrontare per la prima volta la Lazio in una grande competizione; l'Europa League. I cechi, nonostante una vittoria recente contro una squadra italiana, hanno avuto difficoltà contro le squadre italiane, con solo una vittoria nelle ultime otto sfide.

La prima sfida con la Lazio

Questa partita rappresenta una novità per il Viktoria Plzen, che non ha mai affrontato la Lazio in una grande competizione europea. L’incontro segna quindi un momento storico per i cechi, che cercheranno di fare il loro meglio contro una squadra ben consolidata come quella di Marco Baroni. Per il Plzen, la sfida è una grande occasione per dimostrare il proprio valore su un palcoscenico europeo prestigioso.

Pallone Europa League - LazioPress

Un passato deludente contro le squadre italiane

Nonostante il Viktoria Plzen abbia ottenuto una vittoria contro una squadra italiana, la Roma, nella fase a gironi della Champions League 2018-19 (2-1 in casa), il bilancio complessivo contro le squadre italiane resta negativo. Negli ultimi otto incontri con formazioni italiane, i cechi hanno vinto solo una volta, collezionando due pareggi e cinque sconfitte. Questo dato mette in evidenza le difficoltà storiche del Viktoria Plzen contro squadre di Serie A nelle competizioni europee.