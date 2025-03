Bruno Pizzul, la voce del giornalismo sportivo, muore all'ospedale di Gorizia, avrebbe spento 87 candeline tra pochi giorni. Il telecronista nasce ad Udine l'8 marzo dell'anno 1938 e comincia a lavorare in Rai dal 1969, inoltre, l'anno successivo commenta la sua prima partita, vale a dire, lo spareggio di Coppa Italia tra Juventus e Bologna. A partire dalla Coppa del Mondo del 1986 diventa il commentatore dei match della Nazionale, ma non solo, Pizzul è stato anche il telecronista di 5 Campionati del Mondo e 4 Campionati Europei. La storica voce del giornalismo sportivo termina la sua carriera nell'agosto del 2002, in seguito alla partita Italia-Slovenia terminata con la sconfitta degli Azzurri.

Bruno Pizzul: la storia del telecronista

Bruno Pizzul, oltre ad essere un telecronista sportivo, ha anche affiancato la conduzione di Domenica Sprint e della Domenica Sportiva. Per quanto riguarda le competizioni internazionali, Pizzul iniziò commentando il match del campionato europeo del 1972 che si disputò a Bruxelles, precisamente la vittoria della Germania Ovest sull'URSS per 3-0. La prima vittoria di una squadra italiana da lui annunciata, invece, fu il trionfo del Milan nella Coppa delle Coppe contro il Leeds Utd, mentre la finale del 1999, della stessa competizione, tra Lazio e Maiorca al Villa Park di Birmingham e quella di Coppa UEFA tra Parma Olympique Marsiglia furno le ultime vittorie di squadre italiane nelle competizioni europee da lui raccontate.

Gli anni da calciatore di Pizzul

Pizzul giocò per un breve periodo a calcio, infatti, iniziò nella prima squadra parrocchiale di Cormons, vale a dire, la Cormonese e in seguito si trasferì nella Pro Gorizia. Nell'anno 1958, una volta diventato calciatore professionista, fu ingaggiato dal Catania, inoltre, giocò anche nell'Ischia, Udinese e Sassari Torres, tuttavia, la sua carriera calcistica terminò presto a causa di un infortunio al ginocchio.

