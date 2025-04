Esclusiva, Fiore: "Derby questione di mentalità. Ho un grande rammarico…"

Il derby di Roma è una delle partite più sentite nel mondo del calcio e domani alle 20.45 le due rivali di sempre scenderanno in campo all'Olimpico. I giallorossi hanno vinto all'andata grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers con la squadra di Ranieri che è alla ricerca di quello che sarebbe il 16° risultato utile consecutivo in Serie A; d'altro canto la Lazio cerca linfa nel derby per affrontare anche l'impegnativo ritorno contro il Bodø. Sugli spalti lo spettacolo sarà assicurato come sempre ed i tifosi si augurano che anche il campo sia degno della passione eterna che divide la città.

Per analizzare il derby della Capitale è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni di LazioPress.it un calciatore che ha firmato il tabellino di alcuni derby: Stefano Fiore. Di seguito l'intervista in esclusiva:

Stefano Fiore - Internet

Come si spiega la sconfitta contro il Bodø Glimt?

Purtroppo la Lazio non ha fornito una prestazione sufficientemente corretta per quello che meritava il tipo di partita che andava ad affrontare, questo è la base di tutto. C'è poi qualche attenuante: su tutte il campo di gioco che non è facile né usuale, tante squadre anche in passato hanno riscontrato grande difficoltà. Al di là di quello ha fatto una prestazione sottotono, ha subìto tutta la partita rendendosi poco pericolosa in avanti. Credo che sia stato sbagliato l'approccio a questo tipo di gara.

