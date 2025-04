Roma, i convocati di Ranieri per il derby: gli assenti

Vero Lazio-Roma

Vigilia di derby per Lazio e Roma: domani sera alle 20:45 l’Olimpico sarà teatro della stracittadina. In vista della sfida, l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha ufficializzato l’elenco dei convocati, comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali. Presente Lorenzo Pellegrini, mentre non prenderanno parte alla partita Marin, Abdulhamid e Paulo Dybala, tutti assenti per differenti motivi.

Depositphotos

Di seguito la lista:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé