PRIMAVERA | Ruggeri su Instagram: " Vi auguro il meglio, fiero di esser stato il capitano"

La Lazio Primavera ha condotto una stagione al di là delle aspettative che ha regalato gioie e speranze, quest'ultime infrantesi in semifinale dei Playoff Scudetto nel derby contro la Roma perso 3-2 al Viola Park. Nonostante l'epilogo il viaggio è stato stupendo e questi ragazzi hanno dimostrato di avere talento e dedizione, che gli permetteranno sicuramente di togliersi tante soddisfazioni.

Tuttavia il termine della stagione in molti casi significa anche momenti di addii ed è questo il caso per il Capitano della Lazio Primavera, Fabio Ruggeri. Il classe 2004 dopo cinque annate in maglia biancoceleste saluterà l'aquila sul petto e ha dedicato un lungo messaggio sui propri profili social a tutte le persone che lo hanno accompagnato alla Lazio.

fraioli

Il messaggio di Ruggeri sui social

È stato il mio 5 anno con questa maglia e senza dubbio è stato il più bello.

Ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare persone che mi hanno aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista sia calcistici che umani, partendo dallo staff tecnico e sanitario fino ad arrivare ai miei compagni che considero come la mia seconda famiglia.

Ringrazio allenatori, fisioterapisti, magazzinieri, dirigenti e i “miei fratelli” con cui ho avuto l’onore di giocare.

Siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti e inaspettati grazie alla nostra unione e compattezza, vi voglio un gran bene e vi auguro il meglio per il vostro futuro calcistico e umano.

Fiero di essere stato il vostro capitano.

GRAZIE

Il post Instagram di Ruggeri