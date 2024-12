Xmas Lazio, Goldoni: "Un anno speciale e di grande crescita"

Eleonora Goldoni, centrocampista della Lazio Women, ha condiviso le sue riflessioni durante la cena di Natale organizzata dal club al Museo della Civiltà all’Eur. L’atleta ha descritto l’anno appena trascorso come particolarmente significativo sia dal punto di vista personale che collettivo. Di seguito le sue dichiarazioni

“È stato un anno davvero speciale per me. Dopo l’infortunio, la promozione in Serie A e il ritorno in Nazionale, sento che il mio percorso è stato di grande crescita, non solo a livello individuale, ma anche come squadra. La vittoria contro il Milan, una delle squadre più forti, è stato un momento davvero importante. Ora, possiamo solo sperare che il nostro cammino prosegua nel migliore dei modi.”

Obiettivi per il futuro

Parlando degli obiettivi per il prossimo anno, Goldoni ha preferito mantenere il mistero, ma ha fatto capire che ci sono molte ambizioni per il futuro mettendo in evidenza la sua determinazione e la volontà di continuare a migliorare.

“Abbiamo tanti obiettivi, sia a livello individuale che collettivo, ma non voglio svelarli ora. Sono già scritti, ma voglio che siano i fatti a parlare”

Tradizioni natalizie e desideri d’infanzia

Quando le è stato chiesto quale fosse la sua tradizione natalizia preferita, Goldoni ha risposto con un sorriso.

“Non c’è dubbio, il pandoro, ma solo se è ricco di cioccolato! Per quanto riguarda la musica, ‘We Wish You a Merry Christmas’ è la canzone che mi mette sempre nel giusto spirito natalizio.”

Ha poi ricordato con affetto i suoi desideri da bambina:

“Quando ero piccola, chiedevo sempre a Babbo Natale un Go Kart. Non mi interessavano le bambole, io amavo solo le macchinine telecomandate. È sempre stato così.”

Questi ricordi testimoniano un lato più personale e spontaneo di Eleonora Goldoni, che non ha mai smesso di coltivare la sua passione per i regali insoliti.

Il vero significato del Natale

Infine, la calciatrice ha riflettuto sul suo concetto di Natale, ponendo l’accento sull’importanza della famiglia, un messaggio che riflette la sua visione di un periodo festivo semplice ma ricco di valore umano.