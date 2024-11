Clamorose dichiarazioni dopo Milan-Juventus per Fonseca

Un titolo, o meglio un'etichetta, più che mai esplicita per quanto visto quest'oggi nella partita delle 18.00 tra Milan e Juventus: noia mortale. Un sentimento comune vissuto da tutti coloro che hanno seguito quello che doveva essere un big match tra due squadre importanti che portano in campo giocatori importanti. Tutto questo è rimasto solo nelle parole che hanno anticipato il match nel corso dell'intera settimana. Una partita così noiosa non si vedeva da molto ed a rincarare la dose è stato l'allenatore del Milan Fonseca. Forse parole inadeguate che il club rossonero non gradirà ma da ammirare c'è sicuramente la schiettezza e la trasparenza del tecnico portoghese.

Le sue dichiarazioni dopo il match

Se io fossi stato un tifoso, avrei fatto lo stesso, perché la partita è stata una delle partite più noiose della mia carriera. Capisco perfettamente i tifosi. La miglior parola che posso usare è noiosa. Troppo rispetto da entrambe le parti.

La classifica di Milan e Juventus

Per Milan e Juventus si è chiusa la 13sima giornata di campionato. Sicuramente i bianconeri escono da San Siro con maggiore positività, oggi hanno affrontato un match con tante assenze e disputando la trasferta di Milano, considerata molto difficile da calendario, portando a casa un punto prezioso. Diverso il discorso per i rossoneri. Occasione persa contro una Juventus così decimata da infortuni ed indisponibilità. I rossoneri restano a 19 punti in classifica. La Juventus invece ne ha 25.