Un biancoceleste presente nella Top 11 della dodicesima giornata

Con la sfida di ieri sera tra Inter e Napoli, terminata sul punteggio di 1–1, si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A; adesso ci sarà la pausa per le Nazionali. La Lazio conclude con una vittoria a Monza questo lungo periodo di partite ravvicinate: sono ben 10 le vittorie per i biancocelesti nelle ultime 11 gare disputate. La squadra di Baroni ha fatto un’ora di gioco di alto livello, l’unico neo è stato quello di non aver chiuso prima la partita viste le tante occasioni create. La classifica è veramente corta, ci sono sei squadre in soli due punti. Al rientro della sosta, la Lazio affronterà in casa il Bologna che, nella giornata di ieri, ha battuto per 2-3 la Roma. In questi minuti, la Serie A ha reso pubblica la Top 11 della dodicesima giornata: tra i calciatori presenti, c’è anche un biancoceleste.

