Gabriele Sandri, l'omaggio della Curva Nord: "Sempre con noi!"

Scomparsa Gabriele Sandri, l'omaggio dei tifosi

Oggi, 11 novembre, ricorre l'anniversario della morte di Gabriele Sandri. Anche se sono passati tanti anni da quel lontano 2007, il suo ricordo è vivo ogni giorno nei cuori dei tifosi biancocelesti, che lo celebrano in ogni partita e in ogni occasione. Nella notte, la Curva Nord ha reso omaggio a Gabriele presso l'area di servizio Badia al Pino EST, il luogo del tragico evento. "Gabriele sempre con noi!" è stato il coro urlato dai tifosi biancocelesti in suo onore.

