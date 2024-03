Luca Marelli: "Di Bello doveva interrompere il gioco prima dell'espulsione di Pellegrini"

Nel Post partita di Lazio Milan ai microfoni di Dazn l'ex arbitro Luca Marelli parla dell'arbitraggio di Di Bello, analizzando ogni evento dubbio del match:

Sul rosso a Pellegrini:

Nel momento in cui c'è il contatto tra Bennacer e Castellanos, Di bello dà le spalle ai giocatori. In questa circostanze doveva intervenire il quarto ufficiale Sacchi e la decisione corretta era di interrompere il gioco per un colpo al volto di Castellanos. Poi Pellegrini cerca di coprire la palla, Pulisic interviene in modo pulito e il laziale gli tira la maglia. L'arbitro non può che ammonire.