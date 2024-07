La Lazio valuta la cessione di Cataldi, ma il centrocampista vorrebbe chiudere a Roma

Ironia della sorte, dopo le polemiche per la fascia di capitano che riguardavano Danilo Cataldi, ora il centrocampista romano si è anche fermato per infortunio. Ieri ha saltato al doppia seduta, ma stando al Corriere dello Sport i due episodi potrebbero non essere collegati, visto anche che non sembra ci siano stati incontri tra la società e il calciatore. Dunque sarà il mercato a definire il futuro del regista, che comunque ha ribadito la volontà di chiudere la carriera alla Lazio. Dal canto suo, la società è pronta ad ascoltare offerte. Manca un mese alla fine della sessione di mercato, fino ad allora si andrà avanti.

Il punto sugli infortunati

Non solo Cataldi, anche Marusic è fermo da due giorni. Si tratterebbe solo di precauzione, ma almeno Baroni ha ritrovato Romagnoli. Castrovilli sta continuando il programma speciale e si valuterà se farlo esordire sabato nell'amichevole contro il Frosinone. O forse il debutto potrebbe slittare ancora, visto che il calciatore viene da due stagioni difficili. Si attendono notizie ancora da Gila e Nuno Tavares, la metà dei titolari di difesa. Entrambi hanno avuto l'ok per iniziare il ricondizionamento atletico e si proverà a recuperarli per l'esordio contro il Venezia.

Le prossime amichevoli della Lazio

Come detto, sabato la Lazio affronterà il Frosinone allo Stirpe, dopodiché mancheranno altre due amichevoli prima del campionato. La prima sarà il 7 agosto alle 19.30 (20.30 italiane) in Inghilterra contro il Southampton, con i biglietti che sono in vendita sul sito del club inglese. La seconda sarà contro il Cadice, in Spagna, il 10 agosto per il trofeo Ramon de Carranza. Visti gli impegni ravvicinati la Lazio non tornerà in Italia in quei giorni, ma rimarrà fuori allenandosi prima in Inghilterra e poi in Spagna.