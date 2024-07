Piccari: "Polemica sterile sul Capitano, James Rodriguez…"

Questa mattina è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Marco Piccari, ex telecronista e direttore di TMWSport, che ha parlato della situazione che circonda la Lazio dalla nuova rosa alla situazione legata al capitano passando per le news di calciomercato.

"C'è tanto scetticismo, ha perso qualità ma ha guadagnato in freschezza e fisicità. Credo che il mercato non sia finito, almeno altri due calciatori arriveranno. C'è grande tensione attorno al presidente e alla fine paga sempre la squadra in queste situazioni. La Lazio doveva cambiare, il ciclo era finito, e per me è giusto che Baroni abbia la sua chance"

Sul Capitano…

"Si è fatto poi un problema troppo grosso riguardo la scelta del capitano. Cataldi è un panchinaro, non è mai stato al centro della squadra, perché dare la fascia a lui? Si sceglie un giocatore rappresentativo come Zaccagni ed è giusto così, giusto che decida Baroni in base a una sua valutazione. E' una polemica inutile, Cataldi non è al centro del progetto tattico di Baroni e quindi non può essere nominato lui. Si parla del nulla da giorni e mi sembra assurdo. E' una polemica creata ad arte per creare ulteriore tensione".

James Rodriguez…

"Credo ci sia bisogno di un altro attaccante o di uno di fantasia. James Rodriguez? Lui sta rescindendo col San Paolo, prende 4,5 di ingaggio ed è alto per la Lazio. Per me però un accordo si può provare. Mi sembra strano che nel percorso di una linea giovane si punti su di lui".