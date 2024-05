Vittoria storica per la Lazio Women, che con i 3 punti di questo pomeriggio ottenuti contro il Ravenna conquistano la promozione in Serie A. Dopo un primo tempo bloccato e terminato a reti bianche tra le due squadre, sono le biancocelesti a sbloccare la gara al minuto 82' con Visentin, autore anche del gol del raddoppio al minuto 89'. Campionato strepitoso per le aquilotte, che nell'ultima gara avevano rimandato i festeggiamenti a causa del pareggio della Ternana all'ultimo secondo, ma quest'oggi possono finalmente farlo.

L'omaggio della FIGC calcio femminile sui profili social per la promozione in Serie A conquistata dalle ragazze biancocelesti

La Lazio conquista la 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 in Serie A Femminile eBay 🦅🅰️



Bentornate, ragazze 👋🤩 pic.twitter.com/hV6dZcnRLx — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) May 11, 2024

L'omaggio della Lazio sui profili social per la promozione in Serie A conquistata dalle ragazze biancocelesti

Ciro Immobile si complimenta con la Lazio Women per la promozione in Serie a