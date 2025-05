Il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio: firma o non firma?

Come riporta Il Corriere dello Sport, il contratto è stato proposto ed ora Sarri deve solo firmare. E' per questo motivo che sia Lotito che Fabiani hanno deciso di pressare l'allenatore toscano: il ds sta solamente attendendo un qualche segnale da Sarri, così da poter andare a Castelfranco di Sopra e chiudere definitivamente l'affare.

Sarri, ovviamente, sarebbe disposto a ritornare ad allenare la Lazio, ma potrebbe anche essere interessato agli scenari di Bergamo e Firenze (anche se la Fiorentina ha altre idee).

La Lazio è più vicina

Dopo aver ricevuto la proposta contrattuale dalla Lazio, Sarri, come spiegato da Il Corriere dello Sport, sta riflettendo sul dà farsi. Per velocizzare la decisione, la società biancoceleste ha confermato, al mister toscano, la presenza di tutti i big e ha detto che la volontà di rinforzare la rosa c'è, anche se quest'anno non entreranno gli incassi europei… quindi, se Sarri dovesse accettare, dovrà sopportare probabili rinunce.

Sarri e il suo team

Sarri sa che se dovesse accettare, non potrà contare su tutto quello che vorrebbe avere, ma questo solo nel primo anno di lavoro. Nonostante tutto, però, come riporta Il Corriere dello Sport, ci sono anche altri aspetti da tenere in conto, come quello dello staff tecnico di Sarri: Maurizio, infatti, ha un secondo allenatore, Marco Ianni, che definisce “intoccabile”, come anche il preparatore dei portieri Massimo Nenci. Ci sono anche il collaboratore tecnico Pasqui e i preparatori atletici, Losi e Ranzato. Nonostante tutti questi nomi, Sarri ha chiesto un uomo in più ed è qui che, come vuole la Lazio, si potrebbe inserire l'allenatore della Lazio Women, Grassadonia.

Nel mentre, senza alcuna decisione definitiva, la Lazio ha pronte alcune alternative per un no da parte di Sarri: Palladino, Gattuso e Vieira. Mentre la rescissione di Baroni è stata posticipata a martedì prossimo.