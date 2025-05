Lazio, Primavera - Filipe Bordon Voglio arrivare in Serie A con la maglia della Lazio"

La Lazio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l'intervista di Filipe Bordon, classe 2005: il difensore brasiliano della Primavera biancoceleste, che gioca anche nella nazionale brasiliana U20.

Ecco le sue parole.

Prima parte dell'intervista

Primo anno in Italia, alla Lazio, senti che sia un po' casa tutto questo?

Da ragazzo brasiliano, che vive in una città piccola, Roma è davvero un altro mondo. Da quando sono arrivato, mi è piaciuta subito, mi sono sentito come a casa.

Papà e fratello difensore, come te.

Sì, esatto, siamo tutti e tre alti e grossi: caratteristiche giuste per il “difensore cattivo”. A casa ho sempre avuto l'esempio di mio papà, è lui che ha iniziato a far giocare me e mio fratello. Abbiamo iniziato nella sua piccola scuola calcio, dove siamo rimasti fino a 11 anni. Dopo, sono andato a giocare con squadre professionistiche, sia nella mia città che più lontano. Prima ero attaccante e centrocampista ma con il tempo sono andato a difendere.

Tuo papà ha giocato per anni in Germania e con il Brasile ha vinto una Copa America, come te.

Sì, anche lui l'ha vinta come me, ed ha anche giocato con giocatori molto forti.

Avevi promesso di imparare l'italiano in poco tempo, sei stato di parola.

Sì, anche se ora l'ho un po' dimenticato dopo aver giocato la Copa America.

Sei tornato vincitore, che esperienza è stata?

Incredibile, non mi sarei mai aspettato di vincere una cosa del genere, però è stato un orgoglio per me vincere la Copa America con il Brasile.

Ci fai vivere l'esperienza di vincere una Copa America?

E' stata un'esperienza incredibile. Non mi sarei mai aspettato una convocazione perché sono un giovane brasiliano lontano dal Brasile. Quando è arrivata la convocazione, ero contentissimo. L'esperienza è stata difficile: abbiamo perso la prima partita contro l'Argentina, 6-0. Però, la nostra testa è sempre stata rivolta al traguardo, siamo sempre stati consapevoli che potevamo arrivarci nonostante la sconfitta iniziale. La prima fase è stata difficile perché abbiamo perso due partite, ma ora conta essere i campioni. Abbiamo festeggiato tanto, vincere quel torneo è stata una felicità immensa.